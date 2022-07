Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après l'échec Mbappé, Ancelotti a déjà une nouvelle priorité

Publié le 14 juillet 2022 à 22h00 par Amadou Diawara

Après avoir manqué l'occasion de recruter Kylian Mbappé librement et gratuitement cet été, le Real Madrid a bouclé le transfert d'Aurélien Tchouaméni pour se consoler. Alors que Toni Kroos et Luka Modric sont sur la fin de leur carrière, le club merengue compterait recruter Jude Bellingham en priorité à l'été 2023 pour continuer à étoffer son futur milieu de terrain.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid avait un accord de principe avec Kylian Mbappé pour un transfert libre et gratuit cet été. Toutefois, le numéro 7 du PSG a finalement préféré snober le club emmené par Carlo Ancelotti pour rempiler de trois saisons à Paris.

Transferts - PSG : Pour épauler Mbappé, Campos a activé une nouvelle piste sur le mercato https://t.co/389KotYW2Y pic.twitter.com/uFcuGQ43fl — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

Jude Bellingham, la nouvelle priorité du Real Madrid ?

Pour se consoler, le Real Madrid s'est jeté sur un autre crack français évoluant en Ligue 1 : Aurélien Tchouaméni. En effet, Florentino Pérez a bouclé le transfert de l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco pour une somme proche de 80M€. Et alors que Toni Kroos et Luka Modric se rapprochent de plus en plus de la fin de leur carrière, le Real Madrid aurait déjà identifié sa priorité au milieu de terrain pour l'été 2023.

Tchouaméni et Bellingham pour oublier Kroos et Modric ?