Mercato - Real Madrid : Après Alaba, Zidane a identifié sa nouvelle priorité !

Publié le 21 janvier 2021 à 10h30 par T.M.

Pour la saison prochaine, le Real Madrid aurait déjà réglé l’arrivée de David Alaba. Désormais, la Casa Blanca voudrait avancer sur un autre gros dossier : Eduardo Camavinga.

A 18 ans, Eduardo Camavinga est la nouvelle coqueluche du football français. La saison dernière, le milieu de terrain avait explosé sous le maillot de Rennes et ses performances ne sont clairement pas passées inaperçues. En effet, les plus grands clubs européens s’arracheraient les services de Camavinga, qui pourrait bien faire ses valises à la fin de la saison. D’ailleurs, à propos de son avenir, le Rennais confiait récemment : « C’est sur que ça fait plaisir quand grand club s’intéresse à toi (le Real Madrid). Moi je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais. Après, on va attendre la fin de saison, et après on va s’asseoir à table et peser le pour et le contre ».

Camavinga, la grande priorité !