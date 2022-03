Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid prépare un très gros coup !

Publié le 16 mars 2022 à 0h45 par P.L.

Désireux de se renforcer considérablement, le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland lors du mercato estival, de quoi plomber les plans du PSG. Mais pour pouvoir financer les deux opérations, le club madrilène préparerait un énorme dégraissage au sein de son effectif.

En vue de la saison prochaine, le Real Madrid a de grands projets. Après s'être montré plutôt discret ces dernières années, l'écurie merengue souhaiterait s’attacher les services de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com l’a révélé en janvier dernier, les Merengue disposent déjà d’un accord de principe avec l’attaquant du PSG. Mais ce ne serait pas tout. Le Real Madrid ciblerait également Erling Haaland et voudrait réaliser ces deux grosses opérations pour frapper un énorme coup sur le marché des transferts. Cependant, pour pouvoir venir à bout de ces deux dossiers, et devancer notamment le PSG, le pensionnaire de LaLiga prévoirait un énorme dégraissage au sein de son effectif.

Plusieurs joueurs sur le départ afin de pouvoir recruter Mbappé et Haaland cet été