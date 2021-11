Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prépare un gros coup à 45M€ !

Publié le 12 novembre 2021 à 1h00 par B.C.

Désireux de renforcer l’entrejeu du Real Madrid, Carlo Ancelotti en pincerait pour Florian Wirtz, l’un des grands espoirs du Bayer Leverkusen. Un dossier qui retiendrait l’attention de plusieurs cadors européens.

Avec Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, le Real Madrid a atteint les sommets européens, mais le milieu de terrain du club merengue vieillit, obligeant la direction à se pencher sur de nouveaux joueurs pour rajeunir ce secteur de jeu. Eduardo Camavinga a été recruté par le Real Madrid lors du dernier mercato estival tandis que Federico Valverde, passé par le Castilla, est parvenu à gagner sa place au fil des années. Mais les dirigeants souhaiteraient encore injecter du sang neuf et s’intéresseraient de près à Florian Wirtz d’après les informations divulguées par Bild en octobre. Une piste confirmée en Espagne.

Florian Wirtz, successeur de Kroos au Real ?