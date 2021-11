Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut plomber un projet XXL du PSG !

Publié le 12 novembre 2021 à 0h00 par B.C.

Alors que des rumeurs sont récemment apparues concernant Frenkie de Jong, qui resterait dans le collimateur du PSG, Xavi et la direction du FC Barcelone compteraient sur l’international néerlandais.

Après s’être révélé sous le maillot de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong avait le choix pour son avenir à l’été 2019. Le FC Barcelone et le PSG étaient les deux favoris pour accueillir le milieu néerlandais, et c’est finalement vers le club culé que le choix du principal concerné s’est porté. Frenkie de Jong a rapidement séduit en Catalogne avant de se montrer plus en difficulté sous ses nouvelles couleurs, ce qui aurait amené Joan Laporta à s’interroger sur son avenir. En effet, le FC Barcelone est en proie à de gros problèmes financiers et ne fermerait plus la porte à un départ du Néerlandais en cas d’offre conséquente, ce qui pourrait inciter le PSG à rouvrir ce dossier d’après El Nacional . Cependant, Xavi pourrait en décider autrement.

Le Barça ne lâche pas De Jong