Mercato - Real Madrid : Ancelotti plombe le PSG sur un deal à 50M€ !

Publié le 19 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Auteur d’une très bonne saison avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a été annoncé dans le viseur du PSG, mais c’est finalement le Real Madrid qui devrait rafler la mise dans ce dossier.

Recruté par l’AS Monaco en janvier 2020 pour 18M€, Aurélien Tchouaméni (22 ans) a connu une ascension fulgurante sur le Rocher depuis quelques mois. Un nouveau statut qui lui a permis de se faire une place en équipe de France, mais également d’attirer l’œil de plusieurs cadors sur le marché des transferts tels que la Juventus Turin, Manchester United ou encore le PSG qui ont été annoncés sur ses traces. Mais Tchouaméni devrait finalement prendre une autre direction…

Tchouaméni direction le Real Madrid ?

Comme l’a annoncé la presse espagnole vendredi, l’AS Monaco et le Real Madrid auraient déjà trouvé un accord pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni l’été prochain pour un montant de 50M€, avec des bonus pouvant atteindre les 15M€. Et le PSG devrait donc avoir du mal à faire venir le milieu de terrain français…