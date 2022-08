Foot - Mercato - Real Madrid

Ancelotti met fin au suspense pour le transfert de Casemiro

Publié le 19 août 2022 à 14h10 par Quentin Guiton

Après avoir échoué sur les pistes Frenkie de Jong et Adrien Rabiot, Manchester United a activé une nouvelle piste de prestige : Casemiro. Et tout est allé très vite dans ce dossier. Le Brésilien aurait choisi de rejoindre les Red Devils et le club mancunien aurait déjà transmis une offre au Real Madrid. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a d’ailleurs confirmé les dernières informations.

Après des débuts catastrophiques en Premier League, Manchester United veut se renforcer, en particulier au milieu de terrain. Et après avoir notamment échoué sur la piste menant à Frenkie de Jong du FC Barcelone, les Red Devils se seraient tournés vers le rival madrilène. Ainsi, la grande priorité du club anglais pour cette fin de mercato se nomme Casemiro.

Mercato - Real Madrid : C'est confirmé, un transfert à 70M€ est en cours https://t.co/H67yxRY3Gs pic.twitter.com/KBEZbnbu2g — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

Casemiro à un pas de Manchester United

Si dans un premier temps, le Real Madrid ne voulait absolument pas s’en séparer, il se serait finalement plié à l’envie du joueur de rejoindre Manchester United. D’ailleurs, le transfert serait désormais imminent. Selon Fabrizio Romano, les Mancuniens auraient transmis une offre de 60M€ plus 10M€ de supplément au Real Madrid ce jeudi soir pour conclure l’affaire ce vendredi. De son côté, Casemiro se serait déjà mis d’accord avec Manchester United sur son futur contrat selon les informations du Manchester Evening News . Ce dernier signerait donc jusqu’en 2026 (plus une option pour une année supplémentaire) et doublerait son salaire actuel.

Carlo Ancelotti résigné