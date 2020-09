Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : À Madrid, la page Bale n’est pas tournée…

Publié le 11 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Déterminée à se séparer de Gareth Bale, la direction du Real Madrid semble être passé à autre chose avec l’international gallois. Ce n’est cependant pas le cas de son coéquipier Luka Modric.

La saison de trop pour Gareth Bale ? Lors du dernier exercice, l’ailier du Real Madrid a très peu joué avec le club merengue, et particulièrement à partir du restart jusqu’à la fin du championnat. Souhaitant à tout prix se débarrasser de Bale, le Real Madrid serait prêt à payer la moitié du salaire du Gallois si un club le prenait pour une saison sous la forme d’un prêt selon The Daily Telegraph qui a assuré en outre que le dialogue était totalement rompu entre le joueur et l’entraîneur Zinedine Zidane. Mais au sein du vestiaire du Real Madrid, Gareth Bale peut compter sur quelques soutiens dont Luka Modric.

« Cela dépend de lui, s’il a l’envie de continuer ici »