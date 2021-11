Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Zidane !

Publié le 30 novembre 2021 à 1h00 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG rêve de voir débarquer à Paris Zinédine Zidane. Problème, le technicien ne semble pas être intéressé par ce défi, pour l'instant.

Le 10Sport.com révélait en exclusivité dès le mois de juin la piste Zinédine Zidane au PSG. Alors que Mauricio Pochettino n’est pas certain d’aller au bout de contrat, selon nos informations, les dirigeants parisiens basés à Doha rêvent de le voir venir à Paris dans les prochains mois. Interrogé sur un possible intérêt pour Zinédine Zidane avant la cérémonie du Ballon d’or, Nasser Al-Khelaïfi a assuré qu’il n’avait pas eu de discussions avec lui. « Si on a eu des contacts avec Zinedine Zidane ? Non, non, jamais. On a zéro contact avec Zidane. C’est un top coach, mais on a vraiment un des meilleurs coachs au monde. S’il pourrait venir un jour ? Pardon ? (Rires) » a lâché le président du PSG. Mais selon Fred Hermel, Zinédine Zidane voudrait relever un autre défi.

« De ce que je sais, Zizou n’est pas intéressé pour l’instant »