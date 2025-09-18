Mercato - Real : Le sort de cette star serait réglé...

Alexandre Higounet

Annoncé en partance du Real Madrid, décrit comme lui-même hésitant sur le sujet, Rodrygo est finalement resté au sein du club merengue. Mardi dernier, l'attaquant brésilien s'est exprimé sur son futur quelques minutes après la victoire contre l'Olympique de Marseille, apportant quelques éléments supplémentaires...

Durant les deux mois du mercato estival, l'éventualité d'un départ de Rodrygo du Real Madrid a clairement été soulevée dans les couloirs de Santiago Bernabeu, les médias espagnols bruissant d'échos indiquant que le joueur s'interrogeait sur la suite à donner à sa carrière et sur le fait que le club ne le retiendrait pas si une offre intéressante arrivait, probablement autour de 100 millions d'euros. Des intérêts d'Arsenal, de Manchester United voire de Manchester City avaient été évoqués. Au final, Rodrygo est resté à Madrid.

« Je savais que je voulais rester ici, à la maison » Titularisé contre l'Olympique de Marseille à l'occasion du premier match de la phase de championnat de la Ligue des champions, l'attaquant brésilien s'est montré plutôt à son avantage. Après la rencontre, il est revenu sur son avenir devant les micros, comme relayé par lejournaldureal.fr : « Je savais que je voulais rester ici, à la maison. Concernant les rumeurs de transfert, j’y suis habitué. Chaque année, on dit que je pars. Chaque semaine, j’étais dans une équipe différente. Je plaisantais avec mes parents et je leur disais : ‘regardez, c’est ma nouvelle équipe' ».