Mercato - Real : Le plan du Real se dessine pour cet été…

Publié le 16 mai 2020 à 2h10 par La rédaction

Le plan de vol du Real Madrid, comme analysé par le10sport.com, vient de trouver une confirmation claire. Analyse…

Selon les dernières informations des médias espagnols, et notamment du quotidien sportif catalan Mundo Deportivo , le Real Madrid est clairement dans l’idée d’attendre juin 2021 pour son offensive sur Erling Haaland. Plusieurs raisons l’expliquent, entre le contexte financier actuel, la volonté du joueur de s’aguerrir encore un an à Dortmund et surtout l’existence d’une clause de sortie à 75 millions d’euros à partir du 1er janvier 2021.

Un gros dossier cet été si…

Tout cela confirme donc le plan du Real, à savoir un recrutement raisonnable cet été, avec l’arrivée d’un grand joueur, type Pogba, uniquement en cas de départ de Gareth Bale, et pour le reste des achats basés sur le rapport qualité-prix, en attaque par exemple, où dans ces conditions le profil de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien gagner du terrain.