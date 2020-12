Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real : Ce scénario plausible dans le deal Pogba

Publié le 23 décembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Au cours d’une émission en Italie, Mario Cenolli, intermédiaire italien, a affirmé que Pogba irait sans doute au Real Madrid en juin prochain. Analyse.

Interrogé sur le cas Pogba dans les médias italiens, Mario Cenolli, un intermédiaire italien, a livré une réflexion forte : « Pogba à la Juventus en janvier ? Je ne pense pas. Pogba ira au Real Madrid. Mon grand ami Mino Raiola fera l'un de ses coups et cette fois, je pense que c’est le bon moment pour Pogba à Madrid. Cela se fera avec un échange de joueurs, puisqu’il y a plusieurs joueurs du Real Madrid qui intéressent Manchester United. Mais je pense que ça se fera en juin ».

Un échange peut emporter l’adhésion du Real et de MU

Que faut-il en penser ? A l’analyse, un tel scénario apparaît tout à fait crédible. D’une part parce que l’hypothèse d’un prêt à la Juve cet hiver paraît bien improbable, Manchester United n’ayant aucun intérêt à l’accepter, à moins qu’il soit assorti d’une option d’achat obligatoire en juin à un montant conséquent. En revanche, l’option d’un échange entre le Real et MU en fin de saison paraît beaucoup plus solide, d’autant que Raiola a laissé entendre qu’il faudrait sans doute attendre l’été prochain pour le deal Pogba. Le Real sera intéressé par une formule d’échange, qui ne compromettra pas l’offensive programmée sur Mbappe, et MU peut tout à fait être disposé à accepter si les joueurs du Real mis dans la balance valorisent Pogba à un montant proche de 80 millions d’euros.