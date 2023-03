Mercato - Real : Benzema, l’hypothèse d’un départ est-elle crédible ? La réponse

Alexandre Higounet

En Espagne, certains médias affirment ces derniers jours que le Real Madrid commencerait à avoir des doutes quant au choix de Karim Benzema sur son avenir, alors qu’il doit théoriquement prolonger son contrat d’un an avec le club merengue. Cette hypothèse est-elle aujourd’hui réellement crédible ? Analyse.

Alors que le Real a probablement laissé échapper le titre en perdant dimanche soir au Camp Nou contre le FC Barcelone, la question de l’avenir de Karim Benzema, pour l’instant en fin de contrat en juin prochain, commence à se poser dans l’environnement du club merengue, si l’on en croit certains médias espagnols. Selon Relevo , l’attaquant tricolore aurait, depuis son Ballon d’Or, la possibilité contractuelle de rester un an de plus à Madrid, mais au sein du club, on commencerait à craindre qu’il décide de ne pas rester, alors qu’il vit une période sportive un peu incertaine, son niveau d’ensemble apparaissant un peu perturbée par des pépins physiques, et qu’il pourrait bientôt recevoir une offre astronomique d’Arabie Saoudite, à l’image de celle reçue par Cristiano Ronaldo.

Benzema a démontré sa force de caractère

A l’analyse, l’hypothèse d’un départ de Karim Benzema cet été apparaît aujourd’hui très improbable. Le joueur a souvent démontré sa force de caractère et il serait très surprenant que sa – relative – période difficile avec le Real l’incite à renoncer pour partir en juin, alors qu’il s’est toujours montré très clair sur son bien être à Madrid.

Et si c’était le Real qui envisageait son départ ?