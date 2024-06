Mercato - RC Lens : Un énorme coup se profile en attaque ?

La rédaction

Avec une décevante septième place obtenue en Ligue 1, le RC Lens espère repartir du bon pied la saison prochaine. Pour cela, les Sang et Or comptent bien profiter de l’été pour renforcer l’effectif, à la tête duquel se trouve maintenant Will Still. Sur le front de l’attaque, les pensionnaires de Bollaert seraient à la poursuite de celui qui a pour le moment marqué l’unique but de la Géorgie lors de l’Euro 2024 : Georges Mikautadze.

Avec le départ de Franck Haise et celui de plusieurs dirigeants, le RC Lens se prépare à changer de visage la saison prochaine. De nombreuses ventes seraient également au programme afin de remplir les caisses du club nordiste. Si plusieurs éléments devraient quitter Bollaert, d’autres devraient bien le rallier. C’est peut-être le cas de Georges Mikautadze, qui ferait l’objet d’un intérêt de la part des Lensois.

Mercato : Le RC Lens va boucler un gros transfert grâce à l’Euro ? https://t.co/SclmX2jKZj pic.twitter.com/zcd4GRi6fj — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Pierre Dreossi connaît bien Mikautadze

Récemment nommé directeur général du RC Lens, Pierre Dreossi pour bien réaliser un premier grand coup en amenant avec lui Georges Mikautadze. L’homme de 64 ans a occupé le rôle de dirigeant au sein du FC Metz pendant deux ans avant de rejoindre les Sang et Or . Deux années durant lesquelles il a pu côtoyer le Géorgien.

Le prix de Mikautadze grimpe