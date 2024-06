Mercato - RC Lens : Un champion du Monde est espéré !

La rédaction

Le mercato du RC Lens risque bien d’être très dense. Si dans le sens des départs, de nombreux éléments de l’effectif désormais dirigé par Will Still devraient plier bagages, les dirigeants lensois tenteront également de recruter des renforts. Et en défense centrale, les Sang et Or pourraient bien faire appel à un nom qu’ils connaissent déjà bien, en la personne de Raphaël Varane.

L’été 2024 du RC Lens semble être celui du changement. La direction a connu un sacré ravalement de façade, tandis que Franck Haise a laissé sa place à Will Still sur le banc de touche. L’effectif lensois devrait lui aussi connaître des bouleversements, puisque les pensionnaires de Bollaert sont en quête de liquidités. Mais dans le sens des arrivées, une potentielle cible devrait faire rêver les supporters du club nordiste : Raphaël Varane.

Transferts : Le RC Lens a trouvé son futur attaquant ! https://t.co/IjwbyfaSWt pic.twitter.com/2VZVFiJmsF — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens »

C’était une phrase qui avait fait parler. Dans un entretien accordé à QG l’année dernière, Raphaël Varane avait évoqué trois destinations pour terminer sa carrière, dont le RC Lens : « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. » Alors que le défenseur central n’a pas renouvelé son contrat avec Manchester United et qu’un retour au Real Madrid semble impossible, Bollaert pourrait être un point de chute crédible.

Un renfort de qualité pour le RC Lens