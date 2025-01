Mercato - RC Lens : La presse italienne relance un transfert à 25M€

Pierrick Levallet

Après avoir vu son transfert être avorté l’été dernier, Kevin Danso pourrait quitter le RC Lens cet hiver. L’international autrichien serait sur les tablettes de la Juventus. Mais les Bianconeri, en quête de renforts dans le secteur défensif, aurait multiplié les pistes sur le mercato au cours des dernières heures.

L’été dernier, Kevin Danso avait failli quitter le RC Lens. L’international autrichien était tout proche de s’engager à l’AS Roma. Mais finalement, le deal a capoté au dernier moment et le défenseur de 26 ans est resté chez les Sang et Or. Kevin Danso, qui a fini par digérer son transfert annulé, pourrait toutefois faire ses valises dès cet hiver.

Kevin Danso dans le viseur de la Juventus ?

En effet, le défenseur du RC Lens serait sur les tablettes de la Juventus. Thiago Motta serait en quête de renforts défensifs, surtout pour compenser le départ acté de Danilo. Kevin Danso, estimé à 25M€, plairait donc à l'ex-joueur du PSG. Mais ces dernières heures, la Vieille Dame aurait multiplié les pistes sur le mercato.

La Juventus explore d'autres pistes sur le mercato

D’après les informations de TMW, Kevin Danso ne serait pas le seul défenseur dans le viseur de la Juventus. Le pensionnaire de la Serie A serait également intéressé par les services de Fikayo Tomori (AC Milan) et de Lloyd Kelly (Newcastle). Reste maintenant à voir sur qui les Bianconeri jetteront leur dévolu cet hiver. Affaire à suivre...