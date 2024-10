Mercato - RC Lens : Il vit «un truc de fou» après avoir signé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Will Still n’aura finalement pas mis longtemps avant de retrouver un banc de touche. En mai dernier, le Stade de Reims s’était séparé du technicien belge et voilà que quelques semaines plus tard, il a pris les commandes du RC Lens. Pour remplacer Franck Haise, les Sang et Or ont donc fait confiance à Still, plus heureux que jamais aujourd’hui dans le nord de la France.

A seulement 31 ans, Will Still est un entraîneur prometteur et il avait pu le montrer du côté du Stade de Reims. Cet été, alors qu’il était libre, il était courtisé et on l’annonçait notamment en partance pour l’Angleterre. Finalement, le technicien belge a décidé de poursuivre sa carrière en Ligue 1. Suite au départ de Franck Haise pour l’OGC Nice, le RC Lens cherchait un nouvel entraîneur et le choix s’est donc porté sur Will Still.

« C’est vraiment un truc de fou »

Ce dimanche, au cours d’un entretien accordé à Téléfoot, Will Still est revenu sur sa signature au RC Lens. Dans un premier temps, l’entraîneur des Sang et Or a confié : « L’acclimatation se passe bien ? Top. On m’avait un peu prévenu en arrivant ici que les gens étaient très accueillants et prêts à faire beaucoup de choses pour qu’on se sente chez nous. C’est totalement le cas. L’amour des fans ? C’est incroyable. J’avais dit au staff quand j’étais un club, s’il y a un club où je voulais aller, sentir cette ferveur c’était Lens. C’est vraiment un truc de fou » .

« Quand Lens est arrivé, c’était le bon club au bon moment »

Et à propos de son choix de venir au RC Lens, Will Still a ensuite ajouté : « Pourquoi avoir choisi de rester en Ligue 1 alors que j’avais des pistes à l’étranger ? Parce qu’à ce moment ci de ma carrière, ça me paraissait être la bonne étape. Je pense que ça a été mal interprété le fait que je veuille partir en Angleterre, mais un jour j’aimerais bien y retourner. J’ai toujours dit que j’allais faire les choses dans l’ordre, étape par étape. J’ai pris ma décision rapidement ? Très rapidement. Quand Lens est arrivé, c’était le bon club au bon moment et la bonne étape à prendre. C’est ce qu’on a fait ».