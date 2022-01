Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Haise ouvre la porte à d’autres recures !

Publié le 20 janvier 2022 à 18h05 par La rédaction

Alors que le RC Lens s’est déjà renforcé avec l’arrivée de Patrick Berg cet hiver, Franck Haise n’a pas écarté le renfort d’autres joueurs d’ici la fin du mercato hivernal.