Mercato - RC Lens : Deux gros transferts déjà programmés ?

Après une saison 2023-2024 ponctuée par une septième place au classement, il va falloir s'attendre à de nombreux changements du côté du RC Lens. Certains joueurs majeurs seront fortement sollicités et il sera compliqué de les conserver. Kevin Danso est de loin celui qui a le plus de chances de quitter Lens, tout comme son compère de l'attaque, Angelo Fulgini.

Le football est parfois cruel et le RC Lens l'a une nouvelle fois appris dernièrement. Avant la dernière journée de Ligue 1, les partenaires de Florian Sotoca étaient qualifiés pour une coupe d'Europe. Mais à cause de leur match nul face à Montpellier (2-2), les Lensois se sont fait doubler au dernier moment par l'OL, qui a arraché la dernière place qualificative pour l'Europe.

Elye Wahi a un peu déçu

Une déception pour le RC Lens qui avait notamment réussi à se qualifier la saison dernière pour la Ligue des champions, en finissant deuxième de Ligue 1, juste derrière le PSG. Il faut dire que le club du nord de la France a perdu certains joueurs majeurs l'été dernier, à commencer par son capitaine Seko Fofana. Les dirigeants lensois avaient également vendu Loïs Openda au RB Leipzig pour presque 50M€, bonus compris. Le RC Lens avait choisi de miser sur Elye Wahi pour remplacer l'attaquant belge, mais l'ancien Montpelliérain n'a pas réussi à faire oublier son prédécesseur et il n'a inscrit que douze buts en 37 matches toutes compétitions confondues.

Danso et Fulgini pourraient quitter Lens