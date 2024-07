Mercato - RC Lens : C'est la panique pour Mikautadze !

Arnaud De Kanel

Auteur d'une fin de saison énorme avec le FC Metz avant de briller à l'Euro avec la Géorgie, Georges Mikautadze va changer de club dans les jours à venir. L'attaquant messin a émis le souhait de continuer en Ligue 1 et il ne manque pas de courtisans, de l'OM à l'AS Monaco en passant bien évidemment par le RC Lens qui craint de plus en plus l'offensive monégasque.

Georges Mikautadze a franchi un cap ces dernières semaines. Déjà très en jambes avec le FC Metz, le Géorgien a confirmé sur la scène internationale lors de l'Euro 2024. Ses performances ont conforté le RC Lens dans sa décision. Les Sang et Or veulent recruter Mikautadze mais ils sentent le vent tourner.

Mercato : L’OM va provoquer un transfert au RC Lens ? https://t.co/1HgPynaCq9 pic.twitter.com/wTEWxps62f — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

«On espère une issue positive»

Ce samedi, le directeur général de l'AS Monaco Thiago Scuro a fait une grande annonce au sujet de Georges Mikautadze. Le Brésilien affiche un grand optimiste quant à la concrétisation du dossier. « Le mercato ne fait que débuter. Il est encore très calme. On cherche effectivement un attaquant supplémentaire pour donner plus d'options à notre entraîneur. On a déjà deux très bons joueurs pour le poste (Folarin Balogun et Breel Embolo). On parle avec Mikautadze et on espère parvenir à un accord aussi vite que possible. Toutes les négociations sont différentes. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, les attentes des deux clubs, celles du joueur. Je peux dire que, oui, d'après ce que je ressens on a bon feeling, en particulier entre Monaco et le joueur. On espère parvenir à répondre aux attentes du FC Metz. Je suis en conversation directe avec son président. On espère une issue positive », a-t-il confié à L'Equipe . De quoi semer la panique au RC Lens.

Le RC Lens craint Monaco