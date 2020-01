Foot - Mercato

Mercato : Rami ouvre la porte à un retour en Ligue 1 !

Publié le 25 janvier 2020 à 22h25 par A.D.

Adil Rami pourrait quitter Fenerbahçe après seulement quelques mois. L’ancien défenseur de l’OM s’est prononcé sur les destinations qu’il pourrait rejoindre et sur un possible retour en Ligue 1.