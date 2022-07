Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Quand Barcelone préférait Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé

Publié le 16 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

En 2017, le FC Barcelone est tombé de très haut en voyant Neymar faire ses valises. Le PSG n’avait alors pas hésité à lever sa clause libératoire, fixée pourtant à 222M€. En Catalogne, il a alors fallu réagir très vite pour remplacer le Brésilien et la priorité avait été donnée à Ousmane Dembélé, alors au Borussia Dortmund. Un choix qui n’a toujours pas vraiment porté ses fruits aujourd’hui. Et à Barcelone, on peut avoir quelques regrets puisqu’à défaut de Dembélé, c’est Kylian Mbappé qui aurait pu être là aujourd’hui. Explications.

Cela fait maintenant 5 ans qu’Ousmane Dembélé est un joueur du FC Barcelone. En 2017, le Français avait été recruté par les Blaugrana afin de venir remplacer Neymar. Le club catalan n’avait d’ailleurs pas regardé à la dépense pour s’offrir le champion du monde. Un énorme investissement pas vraiment rentable. En effet, le bilan de Dembélé à Barcelone laisse perplexe notamment à cause de ses nombreuses grosses blessures à répétition. Malgré cela, Ousmane Dembélé est très apprécié par Joan Laporta et Xavi, qui ont tout fait pour qu’il prolonge son contrat, alors que le sien avait expiré le 30 juin dernier.

L’histoire continue entre Barcelone et Dembélé

Et les manoeuvres du FC Barcelone ont fini par porter leurs fruits. Au terme d’un très long feuilleton, Ousmane Dembélé a prolongé avec les Blaugrana. Le voilà désormais lié jusqu’en 2024. Et après avoir signé son nouveau contrat, l’ancien joueur de Rennes a pu exprimer toute sa joie, confiant : « C'est un jour très heureux, le Barça est le club de mes rêves depuis que je suis enfant et j'ai hâte que la saison commence pour pouvoir aider. (…) Rester a toujours été mon premier choix, je l'ai dit au président et à l'entraîneur. Cela a été long à venir, mais maintenant nous sommes tous heureux ».

L’histoire aurait pu être différente

Ousmane Dembélé arrivera-t-il enfin à faire oublier Neymar ? C’est pourquoi en tout cas il avait été recruté à l’été 2017. A cette époque, le joueur du Borussia Dortmund était la priorité du FC Barcelone, qui avait pourtant d’autres choix, et pas des moindres. En effet, à défaut de faire venir Dembélé, le Barça aurait tout simplement pu s’offrir Kylian Mbappé. Lui aussi était en instance de départ après après avoir explosé à l’AS Monaco. A l’été 2017, Mbappé a finalement opté pour le PSG, plutôt que le Real Madrid, mais aussi le FC Barcelone qui était pourtant très bien positionné pour le recruter.

« Le Barça a refusé de signer Mbappé car il lui préférait Dembélé »