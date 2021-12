Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce très claire de Zidane sur son avenir !

Publié le 17 décembre 2021 à 13h15 par H.G.

Alors qu’il est plus que jamais dans le viseur du PSG, Zinedine Zidane a lâché une précision sur son avenir sportif, lui qui est actuellement libre de tout contrat.

Zinedine Zidane au PSG, cela n’appartient plus du tout à la fiction ! Comme révélé par le10sport.com ce vendredi matin, la possibilité de voir le technicien français rejoindre la capitale française prend de plus en plus d’ampleur, et ce alors que son historique conseiller Alain Migliaccio pousse depuis des mois dans cette optique en coulisses. De son côté, l’état-major parisien basé à Doha n’exclut pas un changement de coach dès cet hiver, chose qui ouvrirait alors grand la voie à la venue de l’ancien entraineur du Real Madrid.

« Je vais rester dans le football »