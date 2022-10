Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane tient le premier rôle dans le feuilleton Mbappé

Depuis quelques heures, un éventuel transfert de Kylian Mbappé ne cesse d’alimenter la toile. Et cette volonté d’aller voir ailleurs ne daterait pas d’hier, mais de l’été dernier avec la nomination de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur alors que Zinedine Zidane lui aurait été promis.

Quand le PSG réalise un début de saison de bonne facture et que ses stars s’entendent relativement bien sur le terrain, c’est en interne que les ennuis prennent forme. Et depuis quelque temps, Kylian Mbappé ne cesse d’être au coeur des malaises, polémiques et désormais rumeurs sur un éventuel transfert.

Kylian Mbappé veut claquer la porte

Ces dernières heures, il a été question d’une volonté de Kylian Mbappé de quitter le PSG et ce, dès le mercato hivernal. Daniel Riolo avançait une telle éventualité sur le plateau de l’ After Foot lundi soir et la tendance a été confirmée par plusieurs médias dans la journée de mardi bien que le conseiller football Luis Campos ait nié au micro de Canal+ toute demande de transfert de la part de Mbappé.

Mbappé s’attendait à Zidane