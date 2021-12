Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zahavi pourrait rendre un grand service au Qatar avec Lewandowski !

Publié le 7 décembre 2021 à 18h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG surveille la situation de Robert Lewandowski. Et l'agent du joueur, Pini Zahavi, pourrait faciliter un départ vers la capitale française.

La succession de Kylian Mbappé devrait devenir un sujet central dans les prochaines semaines à Paris. Le joueur français n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et se dirige tout droit vers un départ au Real Madrid à la fin de la saison. Les responsables devront donc lui trouver un remplaçant. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la priorité reste Erling Haaland, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. Le PSG apprécie aussi les qualités de Robert Lewandowski et avait évoqué sa situation avec son agent Pini Zahavi durant le mois d’août, lorsque le Real Madrid tentait sa chance dans le dossier Kylian Mbappé.

Zahavi ne s'entend pas avec les dirigeants du Bayern Munich