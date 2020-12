Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons a reçu une aide inattendue après son transfert !

Publié le 9 décembre 2020 à 1h15 par A.M.

Arrivé au PSG durant l'été 2019 en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons a pu compter sur l'aide de Mitchel Bakker pour rapidement s'acclimater à Paris.

Durant l'été 2019, le Paris Saint-Germain a accueilli deux Néerlandais. Le premier, Mitchel Bakker, est arrivé dans l'anonymat en provenance de l'Ajax Amsterdam où son contrat arrivait à échéance. Tout l'inverse du second, à savoir Xaxi Simons. Grand espoir de La Masia , le milieu de terrain de 17 ans a décidé de quitter le FC Barcelone ce qui a fait grand bruit compte tenu de son talent, mais également de sa notoriété, sur les réseaux sociaux notamment. Et en arrivant au PSG, Xavi Simons a rapidement pu bénéficier du soutien de Mitchel Bakker, qui avait débarquer quelques semaines auparavant, comme le latéral gauche le raconte.

Bakker, une aide précieuse pour Simons