Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wesley Fofana a tranché pour son transfert

Publié le 31 juillet 2022 à 18h15 par Amadou Diawara

Alors qu'il serait suivi par le PSG, Chelsea et Manchester City, Wesley Fofana sait déjà ce qu'il veut faire de son avenir. En effet, le défenseur de Leicester serait heureux dans son club et ne chercherait pas forcément à boucler son transfert cet été, et ce, malgré son attrait pour la Ligue des Champions.

Très performant sous les couleurs de Leicester, Wesley Fofana aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, dont le PSG. En effet, le club emmené par Christophe Galtier aurait de grandes difficultés à boucler le transfert de Milan Skriniar, et ce, en raison de l'intransigeance de l'Inter, refusant catégoriquement de baisser son prix de vente. Ainsi, le PSG aurait décidé d'examiner d'autres pistes, dont celle menant à Wesley Fofana.

Transferts - PSG : Campos lâche une offre XXL sur le mercato, une grande réponse tombe https://t.co/pyQm82YZxF pic.twitter.com/v1RKUHE9nA — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Wesley Fofana est heureux à Leicester et ne cherche pas à partir

D'après les indiscrétions de L'Equipe , le PSG aurait coché le nom de Wesley Fofana car il serait à la peine dans le dossier Milan Skriniar. Toutefois, le club de la capitaine ne serait pas seul sur ce dossier, puisque Chelsea et Manchester City en pinceraient également pour le défenseur de Leicester. Mais quelle est la position de Wesley Fofana ?

Wesley Fofana a dit à Brendan Rodgers qu'il était engagé à Leicester