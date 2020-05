Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara sort du silence après le transfert de Mauro Icardi !

Publié le 31 mai 2020 à 16h45 par H.G.

Alors que le transfert de Mauro Icardi au PSG a été annoncé officiellement, Wanda Nara, la compagne et agent de l’attaquant argentin, a pris le temps de poster un message sur les réseaux sociaux.

Attendue depuis plusieurs jours maintenant, l’annonce du transfert définitif de Mauro Icardi au PSG a été faite ce dimanche par le club de la capitale et l’Inter. Prêté par les Nerazzurri cette saison, le natif de Rosario s’est engagé en faveur des pensionnaires du Parc des Princes pour une durée de quatre ans, tandis que les Champions de Ligue 1 sont parvenus à négocier une ristourne auprès de leurs homologues italiens pour contrer leurs pertes financières causées par la crise du COVID-19. En effet, si l’option d’achat de l’attaquant argentin était initialement fixée à 70M€, l’opération aurait finalement coûté 50M€ fixes plus 5M€ de bonus au PSG. Une aubaine pour un joueur du calibre de Mauro Icardi, bien que l’Inter ne souhaitait plus le conserver en raison des nombreuses polémiques créées ces dernières années par sa compagne Wanda Nara. Celle-ci a d’ailleurs profité de l’annonce du transfert de son conjoint pour poster un message d’encouragement au PSG, tout en ne manquant pas de féliciter l’Argentin passé par le centre de formation du FC Barcelone pour sa réussite.

« Nous avons encore des rêves à réaliser »

« Heureuse de réaliser tes rêves, maintenant on y va… Nous avons encore des rêves à réaliser. Merci au PSG, ENSEMBLE nous les réaliserons », a écrit Wanda Icardi sur son compte Twitter. Reste maintenant à savoir si l’idylle entre Mauro Icardi et le PSG se déroulera de manière plus apaisée que la fin de son aventure à l’Inter. L’Argentin et sa compagne ont su faire profil bas lors de cette saison en prêt dans la capitale française tandis que l’attaquant de 27 ans a su se montrer performant malgré son gros manque de rythme à son arrivée. Mauro Icardi aura maintenant la lourde tache de prendre la succession d’Edinson Cavani la saison prochaine, le transfert du premier étant très certainement synonyme du départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG le 30 juin prochain au terme de son contrat.