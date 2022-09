Foot - Mercato - PSG

PSG : Wanda Nara a posé ses conditions pour le transfert d’Icardi

Publié le 11 septembre 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Tout au long de l’été, le PSG a cherché une solution pour se débarrasser de Mauro Icardi. Plus en odeur de sainteté dans la capitale, l’Argentin était invité à se trouver un nouveau club. Et finalement, cette saison, Icardi va évoluer du côté de la Turquie. Le natif de Rosario a été prêté, sans option d’achat, à Galatasaray. Pour boucler cette opération, le club stambouliote a d’ailleurs dû répondre à certaines demandes de la part de Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi.

La mission n’était pas simple et pourtant, le PSG aura réussi son énorme dégraissage. Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Rafinha… Tous sont partis. Même Mauro Icardi. Se séparer de l’Argentin semblait pourtant compliqué, mais une solution a fini par être trouvée. Au terme d’un très long feuilleton, le buteur du PSG a bel et bien fait ses valises. Il a alors pris la direction de la Turquie, s’engageant ainsi pour Galatasaray pour la saison. En effet, Mauro Icardi a été prêté un an, sans option d’achat. A noter que les Parisiens prendront en charge une très grosse partie du salaire de l’Argentin.

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations XXL sur le transfert d’Icardi https://t.co/PGITXI5V5n pic.twitter.com/Hx95fCrD91 — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« C'était un accueil incroyable »

Voilà désormais Mauro Icardi à Galatasaray. En Turquie, l’Argentin aura l'occasion de se relancer après des derniers mois compliqués au PSG où il n’entrait plus dans les plans de Mauricio Pochettino. Forcément, Icardi est heureux de cette occasion. Suite à son arrivée à Galatasaray, il expliquait notamment : « Je tiens à remercier nos fans pour ce bel accueil. Ma famille et moi avons été très impressionnés. C'était un accueil incroyable. J'ai été très impressionné qu'ils aient montré un tel amour dès mon arrivée. J'espère que je continuerai à marquer ici et à partager mes joies pour Galatasaray. J'espère que nous pourrons ramener cette équipe au plus haut niveau. Galatasaray est une équipe qui vise toujours haut. Nous voulons faire partie de cette histoire ».

Les coulisses du départ d’Icardi

Et si Mauro Icardi est à Galatasaray, c’est aussi grâce à Wanda Nara, sa femme et agent. Suite à ce transfert, elle s’était d’ailleurs prononcée sur les coulisses de l’opération. Ainsi, Wanda Nara avait notamment révélé : « Le 18 août, avant de me rendre à mon travail en Argentine et à Miami, je me suis rendue à Istanbul, je suis arrivée secrètement et je me suis rendue sur un bateau pour conclure l’affaire ».

Les exigences de Wanda Nara