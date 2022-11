Mercato - PSG : Voilà pourquoi Zidane a dit non au Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG l’été dernier, Zinedine Zidane a finalement décliné l’offre du Qatar, et c’est donc Christophe Galtier qui a été nommé au poste. Il faut dire que l’ancien entraîneur du Real Madrid a un autre projet XXL en tête : prendre en main l’équipe de France.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le 10 juin dernier et alors que la tendance générale était à une arrivée de Zinedine Zidane au PSG, c’est bel et bien Christophe Galtier qui a finalement été choisi pour le poste d’entraîneur. Et pour cause, l’ancien du Real Madrid a tout simplement décliné la proposition du Qatar, lui qui était pourtant la priorité absolue à Doha.

Zidane attend l’équipe de France

Et comme l’a annoncé Mundo Deportivo, Zinedine Zidane a dit non au PSG pour une simple et bonne raison : il attend que le poste de Didier Deschamps se libère en équipe de France. Pourtant, le média espagnol précise bien qu’il rencontré à plusieurs reprises les dirigeants qataris du PSG avant de décliner leur offre.

