Transferts - PSG : Le Qatar a tenté un gros coup à 100M€ sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le Real Madrid pour 100M€ lors du dernier mercato estival, Aurélien Tchouaméni avait l’embarras du choix au moment de quitter l’AS Monaco. L’international français est revenu sur ses différents courtisans sur le marché, confirmant les intérêts de Liverpool mais également du PSG qui s’est déclaré trop tardivement sur ce coup-là.

Fort de son excellente saison 2021-2022 dans les rangs de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a été l’une des grandes attractions du dernier mercato estival. Le milieu de terrain français de 22 ans a finalement rallié le Real Madrid pour 100M€ (80M€ + 20M€ de bonus), mais le PSG était également annoncé sur ses traces, et le vif intérêt du Qatar pour Tchouaméni est confirmé par l’international français en personne.

Équipe de France : En plein rêve, Tchouaméni annonce la couleur pour le Mondial https://t.co/CAkdT6tbpl pic.twitter.com/hKZJMGah2c — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

« On a eu des discussions »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, il livre les coulisses de son mercato agité : « Le premier à s’être manifesté a été Liverpool. On a eu des discussions. Ensuite le Real est arrivé. Et dans ma tête tout était clair. C’était le Real et pas un autre. C’est le plus grand club du monde. Si tu prétends à accomplir de grandes choses, à marquer l’histoire de ton sport, il n’y a pas mieux. Je n’ai donc pas hésité une seule seconde. J’ai dit à mon agent : du moment où il y a un intérêt, on fait tout pour aller là-bas. J’étais déjà conditionné », confie Tchouaméni, qui évoque ensuite sans détour l’intérêt du PSG.

« Content d’être approché par le PSG »