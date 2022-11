Mercato - PSG : Voilà les options de Kylian Mbappé pour son avenir

Thibault Morlain

Pour Kylian Mbappé, l’avenir pourrait s’écrire loin du PSG dès la saison prochaine. Malgré un contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, le Français serait visiblement déterminé à s’en aller lors du mercato estival. Pour aller où ? Alors que le Real Madrid aurait pris quelques distances avec Mbappé, voilà deux autres options qui s’offriraient au crack de Bondy.

Quelques mois seulement après sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé voudrait déjà faire ses valises. Sport l’a confirmé, malgré les efforts du club de la capitale pour retenir son numéro 7, cela serait vain : Mbappé serait déterminé à s’en aller. A l’été 2023, l’international français devrait donc animer le marché des transferts, mais reste à savoir quel pourrait alors être son prochain club. Forcément, les candidats sont peu nombreux. Compte tenu du prix réclamé par le PSG, au moins 150M€, et le salaire de Kylian Mbappé, les clubs pouvant assumer une telle opération sont rares. Il y a pourtant des solutions pour le numéro 7 du PSG.

Le Real Madrid regarde de loin

Quel sera alors le prochain club de Kylian Mbappé ? Annoncé partant du PSG, le Français a bien évidemment été de nouveau associé au Real Madrid. Mais voilà qu’après l’épisode du dernier mercato estival, les Merengue seraient plus hésitants avec Mbappé aujourd’hui. En effet, comme expliqué par Sport , bien que Florentino Pérez serait toujours en contact avec le Français et son entourage, on regarderait de loin le feuilleton actuel. Et pour envisager une opération du Real Madrid, il faudra que les conditions économiques soient abordables.

Direction l’Angleterre pour Mbappé ?