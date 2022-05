Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le plan du Real Madrid pour boucler le transfert de Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé aurait conclu un accord avec le Real Madrid la semaine dernière. Pour rafler la mise, Florentino Pérez aurait appliqué un plan bien précis.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé serait condamné à rejoindre le Real Madrid cet été. En fin de contrat le 30 juin avec le club de la capitale, le champion du monde français a pris un engagement moral vis-à-vis de la Maison-Blanche depuis le mois de janvier, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et à en croire Marca , Kylian Mbappé aurait conclu un accord avec le Real Madrid la semaine dernière pour un transfert libre et gratuit cet été.

Florentino Pérez a décidé d'agir dans l'ombre pour Kylian Mbappé