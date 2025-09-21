Mercato - PSG : Vers une énorme surprise cet hiver ?

Alexandre Higounet

Alors que l'état-major parisien, suivant la volonté affirmée de Luis Enrique de prôner au maximum la stabilité, en dehors de la question du gardien de but et d'un renfort important en défense centrale, avait peu recruté cet été, l'enchaînement des blessures pourrait changer la donne. Une énorme surprise est d'ailleurs évoquée pour le mercato hivernal...

Si au mercato estival, le Paris Saint-Germain avait opté pour la stabilité, ne recrutant que deux joueurs, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, l'enchaînement des blessures ces dernières semaines aurait incité le staff à évoluer dans sa réflexion. Au point d'envisager un ou deux renforts importants cet hiver ? Pas impossible.

Le dossier Malick Fofana pourrait bouger cet hiver... Selon certaines indiscrétions révélées par Livefoot.fr, le dossier Malick Fofana serait en bonne position dans les bureaux parisiens. Avec la vente de Mikautadze à Villarreal dans les derniers jours du mois d'août, l'Olympique Lyonnais avait pourtant refermé le dossier Fofana, les fonds récupérés sur le deal Mikautadze permettant d'honorer la promesse faite à la DNCG. Mais les excellentes prestations de Fofana depuis le début de saison pourraient changer la donne.