Mercato - PSG : Vers une énorme surprise cet hiver ?

Alors que l'état-major parisien, suivant la volonté affirmée de Luis Enrique de prôner au maximum la stabilité, en dehors de la question du gardien de but et d'un renfort important en défense centrale, avait peu recruté cet été, l'enchaînement des blessures pourrait changer la donne. Une énorme surprise est d'ailleurs évoquée pour le mercato hivernal...
Si au mercato estival, le Paris Saint-Germain avait opté pour la stabilité, ne recrutant que deux joueurs, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, l'enchaînement des blessures ces dernières semaines aurait incité le staff à évoluer dans sa réflexion. Au point d'envisager un ou deux renforts importants cet hiver ? Pas impossible.
Le dossier Malick Fofana pourrait bouger cet hiver...
Selon certaines indiscrétions révélées par Livefoot.fr, le dossier Malick Fofana serait en bonne position dans les bureaux parisiens. Avec la vente de Mikautadze à Villarreal dans les derniers jours du mois d'août, l'Olympique Lyonnais avait pourtant refermé le dossier Fofana, les fonds récupérés sur le deal Mikautadze permettant d'honorer la promesse faite à la DNCG. Mais les excellentes prestations de Fofana depuis le début de saison pourraient changer la donne.
Le PSG surveille tout cela de près
Selon Livefoot.fr, l'Inter Milan et Liverpool auraient ainsi augmenté la pression autour du grand espoir belge ces derniers temps. Au point de faire une offre XXL au mercato d'hiver ? L'hypothèse serait sur la table. Le Paris SG surveillerait cela de près et si jamais l'un venait à bouger, le club de la capitale pourrait rentrer dans la danse et ouvrir un mouvement totalement surprise en janvier afin de ne pas se faire chiper la pépite gone. Si cela venait à se confirmer, on peut supposer que plusieurs options seraient suggérées par le PSG, soit un transfert direct dès le mois de janvier, soit un deal prévoyant le prêt dans la foulée de Malick Fofana à l'OL jusqu'au terme de la saison. Mais une chose est sûre, on est encore très loin d'en être là.