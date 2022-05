Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une catastrophe pour Angel Di Maria ?

Publié le 6 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria devrait quitter le PSG cet été, mais alors que la Juventus semblait tenir la corde, l'Argentin ne serait plus la priorité de la Vieille Dame.

Arrivé au PSG en 2015 en provenance de Manchester United, Angel Di Maria vit probablement ses dernières semaines dans la peau d'un joueur parisien. Et pour cause, son contrat s'achève le 30 juin et si le Fideo semble intéressé à l'idée de prolonger l'aventure au moins d'une saison, du côté du PSG, le discours semble différent ce qui laisse penser qu'Angel Di Maria va partir.

Zaniolo priorité de la Juve ?