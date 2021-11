Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un rebondissement inattendu pour Pochettino ? La réponse !

Publié le 29 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’un potentiellement retournement de situation pour un potentiel avenir de Mauricio Pochettino à Manchester United à cause de Ralf Rangnick, il n’en serait rien en l’état pour le coach du PSG.

Cela ne serait plus qu’une question d’heures désormais avant que Manchester United puisse officiellement annoncer la nomination de Ralf Rangnick en tant qu’entraîneur intérimaire. En effet, comme The Athletic l’a révélé jeudi dernier, les Red Devils seraient tout proches de témoigner de la venue du dirigeant du RB Salzbourg jusqu’en fin de saison avant que ce dernier bénéficie d’un rôle de consultant pour les deux prochaines saisons. Il ne manquerait plus que le permis de travail de l’Allemand pour que cette opération se concrétise. ESPN confiait ces dernières heures que cela pourrait chambouler l’avenir de Mauricio Pochettino. La cause ? L’entraîneur du PSG est annoncé avec insistance du côté de Manchester United en fin de saison pour prendre la suite de Rangnick lorsque la voix de ce dernier pèsera lourd dans la balance pour le vote du prochain entraîneur.

Pochettino conserverait toutes ses chances pour United !