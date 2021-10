Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme coup de tonnerre pour l'avenir de Pochettino ? La réponse !

Publié le 25 octobre 2021 à 19h10 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de Manchester United, Mauricio Pochettino n'est toutefois plus une option pour les Red Devils malgré la situation d'Ole Gunnar Solskjaer.

Humilié par Liverpool dimanche (0-5) à Old Trafford, Manchester United est dans une situation catastrophique et l'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer semble plus que jamais menacé. Le technicien norvégien est d'ailleurs conscient de la situation. « Je suis allé trop loin, nous sommes allés trop loin en tant que groupe et nous sommes trop près pour abandonner maintenant. Nous sommes au plus bas, nous ne pouvons pas nous sentir plus mal que ça », confiait-il après la rencontre. Et pour le remplacer, un favori se dégage et ce ne sera pas Mauricio Pochettino.

Aucune chance pour Manchester avec Pochettino