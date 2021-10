Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Le terrible message de Solskjaer sur sa situation !

Publié le 24 octobre 2021 à 22h50 par La rédaction

Humilié par Liverpool ce dimanche, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas souhaité s'apitoyer sur son sort et se projette déjà sur les prochaines échéances.