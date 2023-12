Mercato - PSG : Verratti s’en va, ils jubilent au Qatar

Jean de Teyssière

Cet été, le PSG a effectué un grand ménage dans son effectif en parvenant à faire partir de nombreux joueurs cadres. Neymar, présent depuis 2017 a quitté la capitale française pour l'Arabie saoudite, tout comme Marco Verratti, plus ancien encore (arrivé en 2012), qui a rejoint le championnat du Qatar. Son nouveau club, Al-Arabi est déjà enchanté par sa nouvelle recrue.

Au fur et à mesure de l'été, le transfert de Marco Verratti devenait de plus en plus probable, mais à l'annonce de son départ pour le Qatar, à Al-Arabi, contre 45M€, force est de constater que c'était surprenant. Sur les neuf matchs que le « Petit Hibou » a eu à jouer jusque-là, l'ancien joueur du PSG en a disputé huit et montre la même attitude que celle qu'il avait durant ses onze années en France. Râleur, souvent sanctionné de cartons jaunes mais aussi capable d'élever son niveau de jeu, dans un championnat qui manque de rythme. Parfait pour lui.

«Le niveau des milieux ici est bon mais par sa technique sous pression, sa créativité, c'est le meilleur»

Interrogé par L'Équipe , le milieu offensif d'Al-Garafa, Farid Boulaya a donné son avis sur les premiers mois de Verratti au Qatar : « Ça reste Marco Verratti, c'est toujours aussi difficile de lui prendre la balle. Il n'a pas aidé au début puisque son équipe actuelle était moins performante collectivement que l'an dernier. Le niveau des milieux ici est bon mais par sa technique sous pression, sa créativité, c'est le meilleur. Sur ce que j'ai vu, ces dernières semaines, avec bien sûr l'intensité et le rythme des entraînements du PSG en plus, il aurait encore sa place au PSG au milieu. »

«On est très contents avec lui jusque-là»