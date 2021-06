Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti, Pochettino… Cette énorme sortie sur Wijnaldum !

Publié le 18 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Georginio Wijnaldum au PSG, Grégory Paisley ne tarit pas d'éloges pour l'international néerlandais.

Libre de tout contrat après sa décision de ne pas prolonger à Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est engagé au PSG et devient la première recrue officielle du club de la capitale cet été. Un renfort de poids pour les Parisiens qui avaient cruellement besoin de densifier leur entrejeu. Et Grégory Paisley est d'ailleurs ravi de cette arrivée.

«Wijnaldum est capable de se muer en buteur. C’est ce qui manque à Verratti»