Mercato - PSG : Verratti a joué un rôle pour cette recrue de Campos

Publié le 25 octobre 2022 à 00h30

Thomas Bourseau

Taulier du PSG, club dans lequel il a déposé ses valises il y a maintenant un peu plus de 10 ans de cela, Marco Verratti a tenu un rôle central à la bonne intégration de Fabian Ruiz. Et c’est d’ailleurs ce que l’international espagnol a révélé ces dernières heures.

Au même titre que Vitinha et que Renato Sanches, Fabian Ruiz est lui aussi venu renforcer l’entrejeu de l’effectif du Paris Saint-Germain. Contrairement aux deux premiers cités, l’international espagnol a dû patienter avant de pouvoir se montrer aux yeux de Christophe Galtier lors de matchs officiels en raison de son retard physique. En effet, sur la fin de son aventure au Napoli, Fabian Ruiz n’était pas retenu par son ancien coach Luciano Spalletti.

«J'avais un véritable déficit dans le jeu avec ballon»

Ce qui a eu un effet négatif sur sa préparation physique de pré-saison et qui a obligé Fabian Ruiz à effectuer un travail supplémentaire à son arrivée au PSG. « J'ai eu un mois à Naples où je me suis entraîné seul. J'avais un véritable déficit dans le jeu avec ballon. Petit à petit en m'entraînant, en restant plus de temps au centre d'entraînement, je suis revenu au niveau. Ces deux derniers matches, je me suis senti extrêmement bien physiquement ». a déclaré l’Espagnol lors d’un point presse.

