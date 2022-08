Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente de Luis Campos prend enfin forme

Publié le 3 août 2022 à 13h15 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Abdou Diallo ne devrait pas aller au bout de son engagement envers le PSG puisque son départ serait préparé par le conseiller football Luis Campos. Et alors que le Milan AC ne pourrait pour le moment s’attacher ses services que via un prêt, Fulham et West Ham seraient prêts à boucler un transfert.

Abdou Diallo ne devrait pas s’éterniser du côté du PSG. Faisant partie des joueurs susceptibles d’être sacrifiés par la nouvelle direction du PSG emmenée par le conseiller football Luis Campos, Diallo aurait une belle cote sur le marché des transferts et figurerait dans les petits papiers du Milan AC depuis un bon moment.

Le Milan AC priorise Diallo, mais…

Cependant, comme Calciomercato.com l’a souligné ces dernières heures, le Milan AC ferait bel et bien d’Abdou Diallo son premier choix pour renforcer le secteur défensif du club rossoneri, de par sa polyvalence, lui qui est tout aussi capable d’évoluer dans une charnière centrale ou d’occuper le couloir gauche de la défense. Cependant, le Milan AC ne serait à l’instant T prêt à s’attacher les services de Diallo que sous la forme d’un prêt lorsque le PSG réclamerait une indemnité de transfert pour définitivement se séparer de l’international sénégalais. De quoi pousser le champion d’Italie à se pencher plus en détail sur le dossier Japhet Tanganga qui dispose à Tottenham d’un salaire bien plus accessible que celui d’Abdou Diallo au PSG.

Mercato - PSG : Gros désaccord entre Campos et Galtier dans ce dossier brûlant ? https://t.co/aq6fnUVJza pic.twitter.com/Utq4iDCHcR — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Fulham et West Ham prêts à répondre aux attentes du PSG pour Abdou Diallo

Alors que la piste Milan AC se refroidirait pour Abdou Diallo, le défenseur du PSG disposerait de deux portes de sortie en Premier League, et plus particulièrement à Fulham et à West Ham qui seraient selon Rudy Galetti pour leur part prêts à boucler un transfert sec pour Diallo. Ce qui ferait les affaires du PSG.