Mercato - PSG : Une vente à 13M€ dans les tuyaux pour Leonardo ?

Publié le 22 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que Leonardo a trouvé un terrain d’entente avec West Ham pour le prêt avec option d’achat d’Alphonse Aréola l’été dernier, le directeur sportif du PSG pourrait passer à côté de cette vente pour un accord passé avec les Hammers au sujet d’une deuxième saison de prêt.

Depuis le recrutement de Keylor Navas à l’été 2019, Alphonse Aréola n’a plus été le bienvenu au PSG et a d’ailleurs immédiatement pris la direction du Real Madrid sous la forme d’un prêt pour occuper le rôle de doublure de Thibaut Courtois. Depuis, le champion du monde tricolore qui a notamment été appelé par Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux de l’Équipe de France pour ce mois de mars, a connu Fulham et West Ham en prêt. Chez les Hammers , Aréola semble faire l’unanimité.

Une option d’achat à 13M€ pour Aréola, mais…