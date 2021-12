Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une terrible nouvelle se confirme dans ce dossier à 60M€ de Leonardo !

Publié le 11 décembre 2021 à 1h45 par A.D.

Lié au Sporting jusqu'au 30 juin 2025, Joao Palhinha serait dans le viseur du PSG. Pour refroidir les ardeurs parisiennes, le club basé à Lisbonne serait sur le point de prolonger son milieu de terrain.

Malgré la signature de Georginio Wijnaldum cet été, Leonardo serait encore et toujours en quête d'un nouveau milieu de terrain. En effet, le directeur sportif du PSG en pincerait pour Joao Palhinha et aimerait l'offrir à Mauricio Pochettino en 2022. Toutefois, le Sporting ne compterait pas laisser filer son protégé aussi facilement. D'après les dernières indiscrétions de SIC Noticias , l'écurie portugaise aurait trouvé un accord avec Joao Palhinha pour le prolonger. Une manière de repousser les avances du PSG selon A Bola .

Le Sporting a mis en place un plan anti-PSG pour Joao Palhinha