Mercato - OM : Un nouveau crack dans le viseur de Longoria ?

Publié le 11 décembre 2021 à 1h30 par A.D.

Après avoir recruté une dizaine de joueurs l'été dernier, Pablo Longoria aurait déjà les yeux rivés sur les prochaines fenêtres de transferts. En effet, le président de l'OM aurait identifié le profil de George Ilenikhena, pépite de 15 ans qui évolue à Amiens.

Pour satisfaire Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s'est montré très actif lors du dernier mercato estival. Désireux de renforcer au mieux l'effectif de l'OM, le président marseillais a recruté une dizaine de joueurs. En effet, Pablo Longoria a réussi à boucler les arrivées d'Amine Harit, Pol Lirola, William Saliba, Luan Peres, Pau Lopez, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Leonardo Balerdi, Gerson et Konrad de la Fuente. Et malgré cette pluie de signatures, le patron de l'OM envisagerait toujours d'offrir du renfort à Jorge Sampaoli. D'ailleurs, Pablo Longoria aurait coché le nom d'une nouvelle pépite.

L'OM veut recruter George Ilenikhena