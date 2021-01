Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se dessine pour cette propriété de Pochettino !

Publié le 25 janvier 2021 à 21h45 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino a fait de Dele Alli sa grande priorité pour cette session hivernale des transferts, la direction du PSG ne serait pas prête à toutes les folies pour attirer l’international anglais.

Officiellement arrivé au PSG début janvier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a rejoint le club de la capitale en ayant une idée claire sur sa priorité de recrutement pour cet hiver. Et pour cause, celui qui a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une année en option souhaiterait vivement s’attacher les services de Dele Alli comme le10sport.com vous l’a révélé. Seulement voilà, pendant un long moment, le dossier a semblé s’engouffrer dans un statu quo , Daniel Levy ne souhaitant pas se séparer de son international anglais cet hiver. Cependant, RMC Sport a annoncé ce lundi que le président de Tottenham aurait finalement évolué dans sa position et qu’il pourrait désormais être ouvert à l’idée de laisser filer Dele Alli.

« C’est une priorité, un besoin, mais pas une nécessité totale »