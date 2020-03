Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour la succession de Navas ?

Publié le 31 mars 2020 à 0h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo pour prendre le relais après Keylor Navas, Dean Henderson ne devrait pas signer au PSG, son avenir se jouant entre Sheffield United et Manchester United.

Et si le successeur de Keylor Navas au PSG se nommait Dean Henderson ? Le Costaricien étant âgé de 33 ans, Leonardo scruterait le marché pour dénicher un gardien capable de le suppléer et de lui succéder à terme. Le nom de Dean Henderson (23 ans) figurerait dans la liste du directeur sportif du PSG. Goal révélait cependant récemment que le gardien de Sheffield United, prêté par Manchester United, serait susceptible d’effectuer une troisième année en prêt chez les Blades . Et cette éventualité pourrait bien se confirmer.

Henderson loin du PSG…