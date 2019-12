Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour Allan ?

Publié le 30 décembre 2019 à 19h30 par J.-G.D.

La presse italienne est formelle concernant Allan : le milieu de terrain brésilien va prolonger avec Naples, et ce malgré l’intérêt du PSG.

Tombé sous le charme d’Allan depuis la saison dernière, lors de la double confrontation entre Naples et le PSG, Thomas Tuchel attend toujours son recrutement. Le technicien allemand prend son mal en patience, suite à deux échecs, un l’hiver dernier, puis le second pendant le dernier mercato estival. Leonardo ne perdrait pas espoir afin de donner entière satisfaction à son entraîneur. Une piste qui s'annonce à nouveau compliquée pour le PSG. En effet, le milieu de terrain de 28 ans serait prêt à prolonger son contrat avec le Napoli selon les récentes informations du Corriere dello Sport . Et cette tendance ne devrait pas s'inverser.

La prolongation d'Allan quasiment actée ?