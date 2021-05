Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une stratégie claire à adopter pour recruter Messi ?

13 mai 2021

Quelle stratégie doit adopter le PSG dans le dossier Messi ? Analyse.

Selon les informations de Sport , le contact serait toujours maintenu entre le clan Messi et la direction du FC Barcelone en vue d’une prolongation. Selon Sport , les contours de la proposition conviendraient à l’attaquant argentin, mais ils ne sont que théoriques, le président Laporta devant attendre le résultat de l’audit financier du club avant de savoir s’il est en mesure de concrétiser son offre. De plus, Sport affirme qu’au-delà de la question contractuelle, Messi souhaite des garanties sur le recrutement avant de répondre, et dans cette optique, la signature d’un joueur comme Haaland serait considérée comme primordiale.

Paris doit accélérer le mouvement

Dans ces conditions, il faudra attendre encore de longues semaines, car avant d’envisager une offre pour Haaland, le club catalan va d’abord devoir vendre plusieurs gros joueurs, ce qui dans le contexte actuel, apparaît très complexe, pour ne pas dire illusoire. A partir de là, une question se pose pour le PSG : doit-il attendre que Messi aille au bout de sa discussion avec Barcelone ? A l’analyse, la réponse est non. Pour Paris, il n’est pas possible de laisser son mercato bloqué tout l’été par un dossier aussi lourd que celui de Messi. De plus, en agissant vite, le PSG mettra l’attaquant argentin devant la nécessité de trancher avant que la situation du FC Barcelone ne soit clarifiée. Et prendra la main sur le dossier. Pour Paris, la meilleure stratégie semble donc d’accélérer le mouvement, en transmettant une offre à Messi, avec une deadline précise pour une réponse, qui pourrait par exemple être fixée au début du mois de juin.