Mercato - PSG : Une star veut signer !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG devrait repartir avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani en pointe pour cette saison. Sauf départ de l’un de ces deux joueurs, Paris ne recrutera pas Victor Osimhen (Naples). Pourtant, l’avant-centre de 25 ans serait enclin à rejoindre le club francilien. Explication.

Le PSG avance concrètement au niveau de son mercato estival. João Neves est tout proche de s’engager en faveur du club parisien en provenance de Benfica contre 70M€. De son côté, Désiré Doué fait l’objet d’une offre de 60M€ bonus compris de la part des Rouge et Bleu, et va devoir trancher entre Paris et le Bayern Munich concernant son avenir. Deux dossiers en bonne voie donc, ce qui n’est pas le cas de celui menant à Victor Osimhen (Naples).

Mercato : Luis Enrique veut un phénomène, le PSG fait un gros effort ! https://t.co/OdVyKRE1eS pic.twitter.com/FzZH3US7J4 — le10sport (@le10sport) July 28, 2024

Le PSG ne négocie pas pour la venue de Victor Osimhen

L’attaquant nigérian, qui dispose d’une clause libératoire de 130M€, va bouger cet été. Et si le PSG semblait être la future destination du buteur de 25 ans, ce dernier n’est pas pour le moment dans les plans parisiens. Dimanche dernier, le10sport.com vous a révélé en exclusivité qu’à l’heure actuelle, la tendance n’est clairement pas à un transfert de Victor Osimhen pour le club de la capitale. En interne, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont même été prévenus qu’ils seraient les deux options de Luis Enrique à la pointe de l’attaque pour la saison prochaine…

Osimhen veut absolument quitter Naples

Ainsi, à moins d’un départ de l’un des deux attaquants cet été, Paris ne recrutera pas Victor Osimhen. Ce dimanche, le journaliste Ben Jacobs révèle sur X que si le PSG apprécie son profil, aucune avancée n’a eu lieu dans les négociations. Cheslea apprécie beaucoup le joueur de 25 ans, mais n’est pas disposé à déclencher sa clause libératoire. Ben Jacobs précise également que l’Arabie Saoudite est également présente dans le dossier, mais le joueur lui, préfère rester en Europe, et espère quitter Naples cet été, lui qui apprécie le projet du PSG...